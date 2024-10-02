Патрик Руа рассказал, что общается с Цыплаковым при помощи одного русского слова

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа рассказал, как общается с российским нападающим Максимом Цыплаковым, и заявил, что форвард заслуживает играть во втором звене команды.

«Я не знаю много русских слов, но я знаю одно, «ponimayete», что означает «Ты понимаешь?» И он обычно говорит: «Да». Так что это всё, что мне нужно.

Мы потихоньку адаптируем его в команде. Он играл в разных звеньях, и он заслужил своё место во втором звене. Мы хотим играть с наилучшим составом. Я хочу быть справедливым, и я думаю, что он этого заслуживает», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшее межсезонье Цыплаков покинул «Спартак», где дебютировал в сезоне-2017/2018, и подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».