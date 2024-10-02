«Знали, что сегодня будет непростой поединок». Леонтьев — о победе над «Ладой»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги победного матча с «Ладой» (3:2 Б), в котором нижнекамские хоккеисты вели по ходу матча со счётом 2:0, но довели встречу до буллитов.
«Напряжённый матч. Мы недавно встречались с этим соперником и знали, что сегодня будет непростой поединок. Отлично начали, повели 2:0, реализовали большинство и неплохо сыграли в меньшинстве. Но в третьем периоде сразу переиграли сменку, пропустили. Потом за три минуты до конца пропустили ещё раз из-за потери позиции, что позволило сопернику сравнять счёт. В буллитной серии отлично сработали ребята, вратарь хорошо сыграл, забрали дополнительный балл», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.
«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лещенко (Белозёров) – 12:48 (5x5) 2:0 Митякин (Лещенко, Клок) – 26:37 (4x3) 2:1 Попугаев (Михайлов, Баранцев) – 41:55 (5x5) 2:2 Березин (Ожгихин, Червоненко) – 56:49 (5x5) 3:2 Корбит – 65:00
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