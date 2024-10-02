«Знали, что сегодня будет непростой поединок». Леонтьев — о победе над «Ладой»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги победного матча с «Ладой» (3:2 Б), в котором нижнекамские хоккеисты вели по ходу матча со счётом 2:0, но довели встречу до буллитов.

«Напряжённый матч. Мы недавно встречались с этим соперником и знали, что сегодня будет непростой поединок. Отлично начали, повели 2:0, реализовали большинство и неплохо сыграли в меньшинстве. Но в третьем периоде сразу переиграли сменку, пропустили. Потом за три минуты до конца пропустили ещё раз из-за потери позиции, что позволило сопернику сравнять счёт. В буллитной серии отлично сработали ребята, вратарь хорошо сыграл, забрали дополнительный балл», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений подряд.