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«Вырвать очко в такой ситуации можно считать успехом». Браташ — о 2:3 от «Нефтехимика»

«Вырвать очко в такой ситуации можно считать успехом». Браташ — о 2:3 от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (2:3 Б) и отметил усилия хоккеистов тольяттинской команды, которые смогли сравнять счёт, уступая в две шайбы по ходу встречи.

«Мы проигрывали 0:2 после второго периода. Взять очко, или, как говорят, вырвать очко в такой ситуации, думаю, можно считать успехом. Жалко, что не получилось вырвать второе. Тем не менее я благодарен своей команде, ребятам. Горд за них, учитывая, что у нас пока тяжело набираются очки в сезоне. Но ребята продолжают работать, пытаются выполнять то, что мы требуем, не опускают руки. Рад, что сегодня вот это очко мы завоевали. Если дальше будет такое же отношение, у нас и очков будет прибавляться больше», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лещенко (Белозёров) – 12:48 (5x5)     2:0 Митякин (Лещенко, Клок) – 26:37 (4x3)     2:1 Попугаев (Михайлов, Баранцев) – 41:55 (5x5)     2:2 Березин (Ожгихин, Червоненко) – 56:49 (5x5)     3:2 Корбит – 65:00    
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