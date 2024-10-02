«Вырвать очко в такой ситуации можно считать успехом». Браташ — о 2:3 от «Нефтехимика»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (2:3 Б) и отметил усилия хоккеистов тольяттинской команды, которые смогли сравнять счёт, уступая в две шайбы по ходу встречи.

«Мы проигрывали 0:2 после второго периода. Взять очко, или, как говорят, вырвать очко в такой ситуации, думаю, можно считать успехом. Жалко, что не получилось вырвать второе. Тем не менее я благодарен своей команде, ребятам. Горд за них, учитывая, что у нас пока тяжело набираются очки в сезоне. Но ребята продолжают работать, пытаются выполнять то, что мы требуем, не опускают руки. Рад, что сегодня вот это очко мы завоевали. Если дальше будет такое же отношение, у нас и очков будет прибавляться больше», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.