Гол Кучерова в концовке не помог «Тампе» победить «Флориду» в предсезонном матче НХЛ

Сегодня, 3 октября, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке уступил «Флориде Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе завершилась в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В составе победителей в этой встрече забивали канадский нападающий Зак Далпе и латвиец Сандис Вилманис (1+1). За «молний» единственную шайбу забросил россиянин Никита Кучеров, ассистировал которому канадец Брейден Пойнт.

Другой российский форвард «молний» Максим Грошев в этой встрече результативными действиями не отметился. Голкипер хозяев Андрей Василевский завершил встречу с 21 сейвом.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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