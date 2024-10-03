Гол Кучерова в концовке не помог «Тампе» победить «Флориду» в предсезонном матче НХЛ
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Сегодня, 3 октября, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке уступил «Флориде Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе завершилась в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Далпе (Вилманис, Балинскис) – 23:29 (5x4) 1:1 Кучеров (Пойнт) – 55:27 (5x5) 1:2 Вилманис (Лунделль) – 60:13 (3x3)
В составе победителей в этой встрече забивали канадский нападающий Зак Далпе и латвиец Сандис Вилманис (1+1). За «молний» единственную шайбу забросил россиянин Никита Кучеров, ассистировал которому канадец Брейден Пойнт.
Другой российский форвард «молний» Максим Грошев в этой встрече результативными действиями не отметился. Голкипер хозяев Андрей Василевский завершил встречу с 21 сейвом.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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