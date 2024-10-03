«Каролина» проиграла «Нэшвиллу» в матче с десятью голами, у Орлова – «-2»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей забивали Юусо Пярссинен, Густав Нюквист, Жереми Лозон, Данте Фаббро и Джонатан Маршессо (дважды).

За «Каролину» забивали Феликс Унгер Cёрум, Райан Судзуки, Брендан Лемье и Брэдли Надо. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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