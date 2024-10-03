«Каролина» проиграла «Нэшвиллу» в матче с десятью голами, у Орлова – «-2»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Йози, Уэджвуд) – 05:15 (5x5) 0:2 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 06:24 (5x5) 0:3 Лозон (Висблатт, Каррье) – 10:07 (5x5) 1:3 Унгер Cёрум (Ганье) – 10:40 (5x5) 1:4 Фаббро (Томасино) – 13:54 (5x5) 2:4 Судзуки (Славин) – 34:08 (5x5) 2:5 Маршессо (Стэмкос) – 35:14 (5x5) 2:6 Маршессо (Йози) – 46:58 (5x5) 3:6 Лемье (Унгер Cёрум, Смит) – 48:07 (5x5) 4:6 Надо (Унгер Cёрум, Смит) – 58:38 (5x3)
В составе победителей забивали Юусо Пярссинен, Густав Нюквист, Жереми Лозон, Данте Фаббро и Джонатан Маршессо (дважды).
За «Каролину» забивали Феликс Унгер Cёрум, Райан Судзуки, Брендан Лемье и Брэдли Надо. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».
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