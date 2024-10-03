«Юта» без Михаила Сергачёва проиграла «Анахайму» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Анахайм Дакс» и «Юта». Игра прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Утки» обыграли соперника со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн, Брок Макгинн, Каттер Готье, Робби Фаббри и Лео Карлссон. Голевая передача на счету американца Никиты Нестеренко. Российский защитник хозяев Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».

За гостей отличились Кайлер Ямамото и Эндрю Агоццино. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не принимал участия в этом матче.

Материалы по теме Видео Гол Кучерова в концовке не помог «Тампе» победить «Флориду» в предсезонном матче НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: