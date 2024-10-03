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Анахайм Дакс — Юта, результат матча 3 октября 2024, счёт 5:2, предсезонный матч НХЛ

«Юта» без Михаила Сергачёва проиграла «Анахайму» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Анахайм Дакс» и «Юта». Игра прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Утки» обыграли соперника со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Киллорн (ЛаКомбе, Карлссон) – 09:13 (5x4)     1:1 Ямамото (Доан, Бортуццо) – 14:05 (5x5)     2:1 Макгинн (Готье, Гудас) – 22:49 (5x5)     3:1 Готье (Карлссон, Фаулер) – 40:48 (5x5)     4:1 Фаббри (Люно) – 41:38 (5x5)     4:2 Агоццино (О'Брайен, Маккартни) – 44:43 (5x5)     5:2 Карлссон (Киллорн, Нестеренко) – 51:37 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн, Брок Макгинн, Каттер Готье, Робби Фаббри и Лео Карлссон. Голевая передача на счету американца Никиты Нестеренко. Российский защитник хозяев Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».

За гостей отличились Кайлер Ямамото и Эндрю Агоццино. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не принимал участия в этом матче.

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