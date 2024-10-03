«Юта» без Михаила Сергачёва проиграла «Анахайму» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Анахайм Дакс» и «Юта». Игра прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Утки» обыграли соперника со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Киллорн (ЛаКомбе, Карлссон) – 09:13 (5x4) 1:1 Ямамото (Доан, Бортуццо) – 14:05 (5x5) 2:1 Макгинн (Готье, Гудас) – 22:49 (5x5) 3:1 Готье (Карлссон, Фаулер) – 40:48 (5x5) 4:1 Фаббри (Люно) – 41:38 (5x5) 4:2 Агоццино (О'Брайен, Маккартни) – 44:43 (5x5) 5:2 Карлссон (Киллорн, Нестеренко) – 51:37 (5x5)
В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн, Брок Макгинн, Каттер Готье, Робби Фаббри и Лео Карлссон. Голевая передача на счету американца Никиты Нестеренко. Российский защитник хозяев Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».
За гостей отличились Кайлер Ямамото и Эндрю Агоццино. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не принимал участия в этом матче.
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