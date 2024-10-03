«Сиэтл» крупно обыграл «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ с восемью голами

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошёл на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Ситэле (США). «Кракен» обыграли соперника со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились Брэндон Танев, Шейн Райт (дубль), Брэндон Монтур, Джордан Шварц и Уильям Борген. За «Эдмонтон» отличились Леон Драйзайтль и Трэвис Дермотт.

В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Кракен» встретятся с «Сент-Луисом», а «Ойлерз» сыграют с «Виннипегом». Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ стартует 4 октября.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: