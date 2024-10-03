«Сиэтл» крупно обыграл «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ с восемью голами
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошёл на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Ситэле (США). «Кракен» обыграли соперника со счётом 6:2.
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Танев (Эванс, Борген) – 25:51 (5x5) 2:0 Райт (Бьёркстранд, Монтур) – 27:47 (5x5) 2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:14 (5x4) 2:2 Дермотт (Драйзайтль, Арвидссон) – 33:04 (5x5) 3:2 Монтур (Хэйден, Эванс) – 38:30 (5x5) 4:2 Райт (Толванен, Олексяк) – 39:09 (5x5) 5:2 Шварц (Данн, Ларссон) – 54:48 (5x5) 6:2 Борген (Танев, Гурд) – 57:08 (5x5)
В составе победителей голами отметились Брэндон Танев, Шейн Райт (дубль), Брэндон Монтур, Джордан Шварц и Уильям Борген. За «Эдмонтон» отличились Леон Драйзайтль и Трэвис Дермотт.
В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Кракен» встретятся с «Сент-Луисом», а «Ойлерз» сыграют с «Виннипегом». Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ стартует 4 октября.
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