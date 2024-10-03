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В штаб «Авангарда» вошёл бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов

В штаб «Авангарда» вошёл бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов
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«Авангард» подписал контракт до конца сезона с тренером Александром Завьяловым. Как сообщает пресс-служба омского клуба, специалист будет отвечать за работу с защитниками. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал это решение клуба.

«Игра в обороне – основополагающий момент в игре любой команды. Мы можем действовать в защите гораздо лучше, и поэтому пригласили для работы на этом направлении опытного тренера. Александр Завьялов – вдумчивый специалист, поработал в известных клубах с различными тактическими моделями. Обладает отличными коммуникативными навыками, имеет хороший контакт с игроками, а значит, сможет быстро влиться в нашу команду», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.

За свою карьеру Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В сезоне-2023/2024 возглавлял «Витязь».

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