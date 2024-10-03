Вратарь «Ак Барса» рассказал, почему матч с «Амуром» получился таким трудным

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, почему матч с «Амуром» (3:2 Б) получился таким трудным, и заявил, что в этой игре шайба часто отскакивала от него. Казанцы смогли переломить ход матча и выйти вперёд за пару минут до конца третьего периода, однако «Амуру» удалось сравнять счёт за две секунды до конца и перевести матч в овертайм.

— Почему матч для «Ак Барса» получился таким сложным?

— У нас был хороший соперник, отлично играл. Интересный матч получился для болельщиков, с хорошими моментами в обе стороны. Игра шла до последнего буллита. Это и говорит о том, что матч был очень качественным, и все хотели выиграть. Нам надо было начать домашнюю серию с победы, выезд получился непростым. Поэтому перед болельщиками следовало показать, что мы можем выигрывать не только в гостях, но и дома.

— Много нервничали сегодня во время игры?

— Сыграл последний раз неделю назад. Наверное, это сказалось. Подошёл в отличном состоянии, была хорошая уверенность, но шайба сегодня не прилипала ко мне, отскакивала. В целом, это мне не мешало, я чувствовал себя в порядке и концентрировался на ней. Отскочила или нет, надо было продолжать ловить её, — цитирует Мифтахова пресс-служба клуба.