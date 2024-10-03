В «Сан-Хосе» сообщили, на какой срок выбыл Маклин Селебрини из-за травмы на предсезонке

«Сан-Хосе» объявил, что первый номер драфта 2024 года Маклин Селебрини будет отсутствовать в течение нескольких дней из-за травмы нижней части тела.

Селебрини покинул предсезонную игру с «Ютой» после того, как неловко врезался в борт во втором периоде. 18-летний игрок откатал ещё пару смен после инцидента, прежде чем «Шаркс» решили не выпускать его на оставшуюся часть игры.

Селебрини забил 32 гола и набрал 64 очка в 38 играх за университет «Бостона» в NCAA в прошлом сезоне. Селебрини получил приз как лучший студенческий игрок, новичок и игрок года Hockey East и премию NCAA Тима Тейлора как лучший новичок NCAA.