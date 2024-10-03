Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что его впечатляет в Кирилле Капризове больше всего

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал, что его впечатляет в российском нападающем «Уайлд» Кирилле Капризове, и отметил лидерские качества россиянина.

«Действительно впечатляет в нём то, что у него на уме только победа. Для меня это отличает элитного игрока в лиге. Если он забивает, но мы проигрываем, то он недоволен. Вот что я уважаю в нём больше всего — у него действительно есть желание победить. Он хочет выиграть каждый матч и каждую тренировку. Он хочет, чтобы мы были хорошей командой. Он чувствует — как лидер в команде и один из лучших игроков клуба, — что он может сделать нас хорошей командой, возглавляя нападение и управляя тем, как мы хотим играть. Если он это делает, а мы не выигрываем, то это ранит его», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.