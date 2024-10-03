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Кучеров заступился за Хедмана, скинул перчатки и набросился на Давьеса в предсезонной игре

Кучеров заступился за Хедмана, скинул перчатки и набросился на Давьеса в предсезонной игре
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров заступился за своего партнёра по команде, скинул перчатки и набросился на соперника в предсезонном матче с «Флоридой» (1:2 ОТ). В конце третьего периода Кучеров также отметился заброшенной шайбой.

В начале второго периода жёсткий силовой приём против капитана «Тампа-Бэй» Виктора Хедмана провёл форвард «Флориды» Джош Давьес. Кучеров моментально вступился за партнёра и сбросил перчатки. Россиянин повалил оппонента на лёд и получил две минуты штрафа, которые успешно реализовала «Флорида».

Через несколько минут форвард «Тампы» Конор Гики подрался с Давьесом и получил дополнительный штраф как зачинщик.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Далпе (Вилманис, Балинскис) – 23:29 (5x4)     1:1 Кучеров (Пойнт) – 55:27 (5x5)     1:2 Вилманис (Лунделль) – 60:13 (3x3)    
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