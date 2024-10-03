Кучеров заступился за Хедмана, скинул перчатки и набросился на Давьеса в предсезонной игре

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров заступился за своего партнёра по команде, скинул перчатки и набросился на соперника в предсезонном матче с «Флоридой» (1:2 ОТ). В конце третьего периода Кучеров также отметился заброшенной шайбой.

В начале второго периода жёсткий силовой приём против капитана «Тампа-Бэй» Виктора Хедмана провёл форвард «Флориды» Джош Давьес. Кучеров моментально вступился за партнёра и сбросил перчатки. Россиянин повалил оппонента на лёд и получил две минуты штрафа, которые успешно реализовала «Флорида».

Через несколько минут форвард «Тампы» Конор Гики подрался с Давьесом и получил дополнительный штраф как зачинщик.