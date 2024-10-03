«Очень серьёзные факторы». Рябыкин — о причинах серии поражений «Авангарда»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин рассказал о причинах семиматчевой серии поражений «Авангарда», которую омский клуб прервал тяжелейшей победой над «Сибирью» (3:2) в прошлом матче. Специалист привёл в сравнение шестиматчевую серию поражений «Авангарда» на старте сезона-2022/2023, после которой руководство омского клуба уволило Рябыкина с поста главного тренера.

«Иногда оправдания искусственно придумываются, но тут всё было на поверхности — команда потеряла из-за травм лидеров во всех линиях. Много говорилось о потере главного созидателя — Ткачёва и главного снайпера — Буше. Но при этом забывали о травме и вратаря Бердина, который летом рассматривался как первый номер команды. Это реально очень серьёзные факторы.

— Можно было проводить параллели с дебютом вашего «Авангарда» двухлетней давности, когда стартовали с 12 гостевых матчей?

— Да. Тем более что мы тогда не только прописались в гостях, поскольку ждали введения в строй новой омской арены, но и лишились первого центра — Найта. Вполне сравнимые ситуации. И я считаю, руководство сейчас правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами. В долгую это может сыграть на «Авангард», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.