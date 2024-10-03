Маккиннон: я боготворил Кросби в детстве, многие из канадских хоккеистов так делали

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон заявил, что капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был его кумиром с детства. Оба форварда выступят на Турнире четырёх наций в составе сборной Канады.

«Я боготворил Сида в детстве. Это не секрет, я думаю, что многие из канадских игроков так делали. Я думаю, что Коннор Макдэвид и Сидни Кросби — два лучших игрока в истории. Я думаю, Кейл Макар будет лучшим защитником в истории, и все они будут играть в одной команде. Это очень круто. Кто знает, как будет выглядеть эта команда через 20, 30, 40 лет? Но я думаю, что самое лучшее то, что все эти ребята — отличные люди, отличные товарищи по команде, капитаны и лидеры. Несколько талантов своих поколений будут собраны в этой команде», — цитирует Маккиннона TSN.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.