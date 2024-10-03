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Валерий Каменский рассказал, почему считает ЦСКА одним из фаворитов Кубка Гагарина

Валерий Каменский рассказал, почему считает ЦСКА одним из фаворитов Кубка Гагарина
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, почему считает ЦСКА одним из фаворитов Кубка Гагарина, и оценил игру обновлённого состава московских армейцев.

«Да, много игроков покинуло команду, но в то же время в ЦСКА пришли перспективные, хорошие ребята, которые взяли бразды в свои руки. Тренерский штаб сумел сплотить команду, которая с каждой игрой выступает всё лучше и лучше. Мы видим новые связки и комбинации, хоккеисты выполняют игровые задания.

ЦСКА — один из фаворитов турнира. Мне кажется, сейчас в действиях хоккеистов ЦСКА больше импровизации, чем в прошлом сезоне. Но всё равно ребята придерживаются общей командной тактики. Сейчас ЦСКА более атакующий и более комбинационный. Думаю, сезон ещё даст команде троечку молодых ребят, которые смогут достойно защищать цвета ЦСКА», — сказал Каменский Metaratings.ru.

В текущем сезоне ЦСКА провели 11 матчей, в которых одержали пять побед. Московские армейцы расположились на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ.

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