Защитник «Челмета» рассказал, чем вратарь Федотов выделялся в чемпионате Вооружённых сил

Защитник «Челмета» Сергей Другаля, рассказал, чем выделялся вратарь «Филадельфии» Иван Федотов во время выступления в чемпионате Вооружённых сил. Игрок челябинского клуба также проходил срочную службу в армии в это время и играл против голкипера.

«По Федотову скажу, что ощущался его высокий уровень игры. Двигался по-другому, читал игру, предугадывал все действия. Видно было, что он мастер. Что касается сложности, связанной с паузой в профессиональном хоккее из-за армии: если у тебя есть какие-то дальнейшие цели и задачи, то всё переживаешь, страшно не будет. Это то же самое, как травма, которая может произойти в любой момент. В первое время только тяжело, потом привыкаешь к этому быту, распорядку, что от тебя требуется. И становится легче», — цитирует Другаля ТАСС.

Федотов был призван в армию на срочную службу в июле 2022 года. По возвращении подписал контракт с ЦСКА, за который провёл весь прошлый сезон. По окончании сезона в марте 2024 года голкипер перешёл в «Филадельфию».