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Кожевников — о травме Кузнецова: я не считаю, что это большая потеря для СКА

Кожевников — о травме Кузнецова: я не считаю, что это большая потеря для СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова и заявил, что петербургский клуб должен справиться и без именитого форварда.

«Я не считаю, что это большая потеря для СКА. С такими игроками добротными, не думаю. Последнюю игру они проиграли (с «Куньлунем» 4:5. Прим. — «Чемпионата»), но должны были выигрывать. Шайбу по ленточке гоняли, а по игре должны были выигрывать.

– Насколько был необходим Евгений Кузнецов на такие деньги, учитывая, что без него много добротных игроков?
– Такой мастер всегда пригодится команде, – цитирует Кожевникова «Татар-информ».

За СКА Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков. Форвард из-за травмы плеча выбыл на срок до двух месяцев.

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