Кожевников — о травме Кузнецова: я не считаю, что это большая потеря для СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова и заявил, что петербургский клуб должен справиться и без именитого форварда.

«Я не считаю, что это большая потеря для СКА. С такими игроками добротными, не думаю. Последнюю игру они проиграли (с «Куньлунем» 4:5. Прим. — «Чемпионата»), но должны были выигрывать. Шайбу по ленточке гоняли, а по игре должны были выигрывать.

– Насколько был необходим Евгений Кузнецов на такие деньги, учитывая, что без него много добротных игроков?

– Такой мастер всегда пригодится команде, – цитирует Кожевникова «Татар-информ».

За СКА Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков. Форвард из-за травмы плеча выбыл на срок до двух месяцев.