«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Ноланом Мойлом. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон. Мойл уже присоединился к команде и может принять участие в ближайших матчах команды.

Бывший капитан Университета Мичигана, Мойл перешёл в «Куньлунь» прошлым летом. В сезоне-2023/2024 нападающий набрал 11 очков в 55 матчах — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

В текущем сезоне «Куньлунь» провёл 11 встреч, в которых одержал пять побед. Китайский клуб расположился на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.