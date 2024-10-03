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«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 3 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта будет вторая встреча между этими командами в текущем сезоне. 25 сентября «Локомотив» на домашней площадке в Ярославле одержал победу со счётом 3:2. В прошлом сезоне команды встретились между собой в рамках второй раунда Кубка Гагарина. Тогда победу в упорном противостоянии в семи матчах одержали ярославские хоккеисты.

«Авангард» в прошлом матче обыграл «Сибирь» (3:2) и прервал шестматчевую серию поражений.

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