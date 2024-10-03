«Идеальная возможность, чтобы отомстить». Рашевский — о предстоящей игре с «Трактором»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Трактором». Встреча пройдёт 3 октября в Москве. В прошлом сезоне во втором раунде плей-офф челябинский клуб выбил бело-голубых из розыгрыша Кубка Гагарина в серии из четырёх матчей.

«Будет интересный матч. У нас осталась обида после плей-офф, потому сегодня идеальная возможность, чтобы отомстить за это. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть.

— То есть настрой более серьёзный, чем на обычного соперника?

— Думаю, да. Ребята сами всё понимают, ничего не нужно говорить. Это будет очень жёсткий, быстрый матч, — цитирует Рашевского «РБ Спорт».