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«Идеальная возможность, чтобы отомстить». Рашевский — о предстоящей игре с «Трактором»

«Идеальная возможность, чтобы отомстить». Рашевский — о предстоящей игре с «Трактором»
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Трактором». Встреча пройдёт 3 октября в Москве. В прошлом сезоне во втором раунде плей-офф челябинский клуб выбил бело-голубых из розыгрыша Кубка Гагарина в серии из четырёх матчей.

«Будет интересный матч. У нас осталась обида после плей-офф, потому сегодня идеальная возможность, чтобы отомстить за это. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть.

— То есть настрой более серьёзный, чем на обычного соперника?
— Думаю, да. Ребята сами всё понимают, ничего не нужно говорить. Это будет очень жёсткий, быстрый матч, — цитирует Рашевского «РБ Спорт».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
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