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Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков представил свой новый шлем с гербом России и церковью

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков представил свой новый шлем с гербом России и церковью
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Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков представил свой новый шлем в клубных цветах. На маске изображён герб России и деревянная церковь. Напомним, у российского вратаря действует контракт до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 2 млн.

Фото: «Каролина»

Фото: «Каролина»

Напомним, 25-летний Пётр Кочетков отправился за океан в 22 года, ранее он успел сыграть в нижегородском «Торпедо», «Сочи», СКА и «Витязе».

В прошлом регулярном сезоне российский вратарь Пётр Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухие») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф — 2024 на счету голкипера одна игра в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

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