«Динамо» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 3 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча состоится в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне эти команды встретились в рамках второго раунда Кубка Гагарина. В четырёх матчах сильнее оказались челябинские хоккеисты.

В текущем сезоне на данный момент московское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» расположился на третьей строчке в таблице Востока.