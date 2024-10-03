Сентябрь стал вторым по посещаемости в истории КХЛ, заполняемость арен — лучшая за 10 лет

В прошедшем сентябре прошло 114 матчей КХЛ, на которых присутствовал 764 781 зритель, средняя посещаемость составила 6709 болельщиков. Это второй результат в истории КХЛ, рекорд принадлежит сентябрю 2019 года — 6759 зрителей.

Заполняемость арен составила 75,4%, что является лучшим результатом за 10 сезонов, рекордная заполняемость арен была зафиксирована в сентябре 2009 года — 81,1%.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 был побит рекорд средней посещаемости регулярных сезонов: арены лиги в среднем собирали 6622 зрителя на одном матче. Почти у всех клубов лиги посещаемость по сравнению с сезоном-2022/2023 улучшилась.