Эрик О'Делл оценил игру легионеров московского «Динамо» в текущем сезоне

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл оценил игру легионеров бело-голубых в текущем сезоне и заявил, что команда прибавляет после неудачного старта.

«Мы начали чемпионат достаточно медленно, но последние игры провели уже хорошо. Надеюсь, мы продолжим улучшать то, чего удалось добиться в последние две недели.

— Чего пока не хватает вам и другим легионерам команды, чтобы показывать привычный хоккей?

— Думаю, мы играем хорошо. Только немного не хватает в завершении моментов, отскоки играют не в нашу пользу. Нам нужно оставаться позитивными, продолжать работать и быть хорошей ролевой моделью для молодых ребят. И шайба обязательно найдёт дорогу в ворота. Думаю, что в скором времени всё наладится», — цитирует О'Делла «РБ Спорт»

В текущем сезоне Эрик О'Делл провёл 11 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне канадский нападающий набрал 51 (23+28) очко в 64 играх.