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«Барыс» поместил в список отказов нападающих Уэйда Эллисона и Чейза Де Лео

«Барыс» поместил в список отказов нападающих Уэйда Эллисона и Чейза Де Лео
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«Барыс» поместил в список отказов нападающих Уэйда Эллисона и Чейза Де Лео, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне КХЛ Эллисон сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-5». Де Лео не отметился результативными действиями за восемь матчей при показателе полезности «-6».

«Барыс» выиграл лишь два матча из 11 и располоэился на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Команда лишь в одном матче смогла забросить больше одной шайбы, а в последней встрече с разгромным счётом проиграла «Торпедо» на своей площадке в Астане. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

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