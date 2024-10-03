ЦСКА — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 3 октября, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча и поделили победы. В текущем сезоне ЦСКА после 11 матчей расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Металлург» тяжело начал новый сезон и на данный момент занимает лишь девятую строчку в таблице Востока.

Отметим, что этот матч станет принципиальным для главного тренера ЦСКА Ильи Воробьёва, который на протяжении нескольких лет работал в магнитогорском клубе и становился с «Металлургом» обладателем Кубка Гагарина.