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ЦСКА — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 3 октября, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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X
П2

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча и поделили победы. В текущем сезоне ЦСКА после 11 матчей расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Металлург» тяжело начал новый сезон и на данный момент занимает лишь девятую строчку в таблице Востока.

Отметим, что этот матч станет принципиальным для главного тренера ЦСКА Ильи Воробьёва, который на протяжении нескольких лет работал в магнитогорском клубе и становился с «Металлургом» обладателем Кубка Гагарина.

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