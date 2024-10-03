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Матвей Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов сайта НХЛ

Матвей Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов сайта НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» (приза лучшему новичку сезона) по версии авторов сайта НХЛ. В голосовании участвовали 16 журналистов сайта, каждый называл по пять кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Мичков занял пять первых мест, набрав 63 очка. Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» (58 очков, пять первых мест), третий — Логан Станковен из «Даллас Старз» (48 очков, четыре первых места).

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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