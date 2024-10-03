Матвей Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов сайта НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» (приза лучшему новичку сезона) по версии авторов сайта НХЛ. В голосовании участвовали 16 журналистов сайта, каждый называл по пять кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Мичков занял пять первых мест, набрав 63 очка. Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» (58 очков, пять первых мест), третий — Логан Станковен из «Даллас Старз» (48 очков, четыре первых места).

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.