«Слова отработанного материала». Заслуженный тренер России — о высказываниях Гашека

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал слова экс-голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.

«Это его отношение к России, к российским игрокам. Возможно, ревность, что многие из наших игроков являются звёздами Национальной хоккейной лиги. Многие высказывались на этот счёт, но собака лает — караван идёт. Хорошо сказал Вячеслав Фетисов: если ты такой праведник, тогда верни деньги «Спартаку». Ты получал деньги в Москве, находясь в расположении «Спартака», в нелюбимой тебе России. Так верни их и высказывай свою точку зрения. А так — это слова отработанного материала», — цитирует Канарейкина «Газета.Ru».