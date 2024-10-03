Курдин: Гусев может обойти Кузнецова в гонке бомбардиров, «Динамо» заберёт своё в сезоне

Первый тренер нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева Геннадий Курдин поделился ожиданиями от игры форварда в сезоне КХЛ.

«Никита стабильно выступает на старте сезона и будет так играть дальше. Дай бог ему здоровья! Мастерство у него есть, к сезону он достойно подготовился, команда хорошая, тренер тот же остался. Я думаю, что они раскрутятся по ходу сезона, «Динамо» своё заберёт в этом году.

Сможет ли Гусев обогнать Кузнецова в гонке бомбардиров? Ну а почему нет? Он может. Я вот не знаю, сколько наберёт Кузнецов, у него сейчас травма. А Никита свои очки наберёт, точно будет в первой тройке бомбардиров», — приводит слова Курдина «Советский спорт».

Сегодня, 3 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча состоится в 19:30 мск.