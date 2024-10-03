Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин присоединился к основной группе на тренировке

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин присоединился к основной группе на тренировке, сообщает пресс-служба «островитян».

Фото: «Нью-Йорк Айлендерс»

Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний вратарь перенёс операцию на спине. Ожидалось, что голкипер мог пропустить лишь несколько дней тренировочного лагеря.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01.

Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» сыграют 11 октября с «Ютой».