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Мичков пропустит последний предсезонный матч «Филадельфии», Федотов и Колосов — в составе

Мичков пропустит последний предсезонный матч «Филадельфии», Федотов и Колосов — в составе
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Североамериканский журналист Билл Мельцер на своей странице в социальной сети Х опубликовал состав «Филадельфии Флайерз» на заключительный предсезонный матч «лётчиков» с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоится в ночь на 4 октября и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречу пропустит российский нападающий Матвей Мичков. Отметим, что в составе «Филадельфии» сыграют российский и белорусский вратари Иван Федотов и Алексей Колосов.

Фото: Cтраница Билла Мельцера в социальной сети Х

Напомним, ранее стало известно, что Матвей Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона) по версии авторов сайта НХЛ. Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером.

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