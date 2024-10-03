Мичков пропустит последний предсезонный матч «Филадельфии», Федотов и Колосов — в составе

Североамериканский журналист Билл Мельцер на своей странице в социальной сети Х опубликовал состав «Филадельфии Флайерз» на заключительный предсезонный матч «лётчиков» с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоится в ночь на 4 октября и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Встречу пропустит российский нападающий Матвей Мичков. Отметим, что в составе «Филадельфии» сыграют российский и белорусский вратари Иван Федотов и Алексей Колосов.

Фото: Cтраница Билла Мельцера в социальной сети Х

Напомним, ранее стало известно, что Матвей Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона) по версии авторов сайта НХЛ. Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером.