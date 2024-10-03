«Он даже чехам неинтересен, а уж НХЛ и подавно». Владимир Плющев — о словах Гашека

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил слова экс-голкипера Доминика Гашека про российских хоккеистов в НХЛ.

«Мы слишком много внимания уделяем человеку, который занимается исключительно самопиаром. Явно же он хочет строить политическую карьеру, баллотировался у себя в парламент, но свои же его прокатили. Получается, он даже чехам неинтересен, а уж НХЛ и подавно.

Это лига, которая наиболее отстранена от всех политических веяний. Там кто только не выступает, и на мнение Гашека им всё равно. Возможно, его слова возбудят каких-то шизофреников, но не адекватных людей. Видимо, Гашек никак не может найти себя в жизни. А его формулировки могут быть следствием профессии, человек головой много лет шайбы отбивал. Так что это просто очередная капля самопиара, чтобы какие-то молодые журналисты подхватили и сами на этом чуть приподнялись», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».