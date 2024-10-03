Первый тренер Кучерова рассказал, что нужно Цыплакову, чтобы закрепиться в НХЛ

Первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Геннадий Курдин поделился ожиданиями от игры нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова в предстоящем сезоне НХЛ.

«Цыплаков – крепкий и мощный парень, по игре он должен вписаться в НХЛ. Не у каждого получается за океаном, потому что здесь взаимосвязаны много факторов. Нужны хорошие партнёры, доверие тренерского штаба. Самое важное – найти своего тренера и команду. Цыплаков – новый человек в Америке, ему бы зацепиться за своё место сначала, чтобы в него поверили», — приводит слова Курдина «Советский спорт».

Напомним, в минувшее межсезонье Цыплаков покинул «Спартак», где дебютировал в сезоне-2017/2018, и подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».