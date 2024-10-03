Каменский: «Юта» может показать хороший результат в новом сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от результатов «Юты» в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Естественно, команда, которая только что создалась, ещё не знает, как будет играть, как против неё будут играть. «Юта» может показать хороший результат. Вообще мне интересно смотреть за хоккейными матчами, за «Ютой» тоже буду следить, как она будет играть», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Напомним, ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде. Команда будет выступать на 16-тысячной арене.