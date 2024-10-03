Инсайдер НХЛ рассказал о возможном решении ситуации голкипера Ленера с «Вегасом»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли рассказал, что голкипер Робин Ленер и «Вегас Голден Найтс» нашли решение ситуации между сторонами. Напомним, голкипер не явился на обязательный медосмотр перед стартом предсезонной подготовки.

«Источники сообщают, что было достигнуто решение по ситуации Робина Ленера и «Вегас Голден Найтс». Контракт Ленера не будет учитываться в потолке зарплат «Вегаса» в новом сезоне. Однако, полагаю, Ленеру всё равно заплатят.

Большая победа для «Голден Найтс», которым, скорее всего, не придётся использовать долгосрочный список травмированных на старте чемпионата», — написал Серавалли.

Ещё один инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман подтвердил вышеуказанную информацию, добавив, что ситуация, когда контракт игрока не будет учитываться в потолке зарплат клуба, но хоккеист получит деньги, является уникальной.

33-летний Ленер не играл в НХЛ с 20 апреля 2022 года и, как ожидается, пропустит третий полный сезон подряд из-за травмы. Он должен был вступить в последний год своего контракта, по которому ему полагалась зарплата в размере $ 4,5 млн.