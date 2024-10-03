Североамериканский журналист рассказал о сроках восстановления Артемия Панарина

Североамериканский журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в социальной сети Х рассказал, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернётся в строй после повреждения со дня на день.

Напомним, 2 октября, Панарин покинул встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) в первом периоде из-за травмы нижней части тела. Это уже второй матч предсезонки, который Панарин не смог закончить. В ночь на 25 сентября россиянин из-за повреждения не сумел доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.