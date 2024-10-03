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Авангард — Локомотив, результат матча 3 октября 2024, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев в Омске «Авангард»
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В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Никулин, Гернат) – 05:58 (5x4)     1:1 Гуляев (Злодеев, Холодилин) – 13:04 (5x5)     2:1 Буше (Спунер, Вей) – 31:18 (5x5)     3:1 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:00 (5x4)     3:2 Иванов (Никулин) – 43:05 (5x5)     3:3 Кирьянов – 43:41 (5x5)     3:4 Шалунов (Полунин, Кирьянов) – 57:12 (5x5)     3:5 Фрейз (А. Радулов, Берёзкин) – 59:53 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Мартина Герната открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Михаил Гуляев с передач Дмитрия Злодеева и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте второго периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Линдена Вея вывел омичей вперёд. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сделал счёт 3:1, оформив дубль.

На четвёртой минуте третьего периода Георгий Иванов с передачи Степана Никулина сократил отставание гостей до минимума. Спустя 36 секунд Никита Кирьянов вновь сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу «Локомотива» в матче. За семь секунд до конца встречи Байрон Фрейз установил окончательный счёт в игре.

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