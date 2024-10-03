«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев в Омске «Авангард»

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В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

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На шестой минуте первого периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Мартина Герната открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Михаил Гуляев с передач Дмитрия Злодеева и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте второго периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Линдена Вея вывел омичей вперёд. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сделал счёт 3:1, оформив дубль.

На четвёртой минуте третьего периода Георгий Иванов с передачи Степана Никулина сократил отставание гостей до минимума. Спустя 36 секунд Никита Кирьянов вновь сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу «Локомотива» в матче. За семь секунд до конца встречи Байрон Фрейз установил окончательный счёт в игре.