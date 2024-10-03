«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев в Омске «Авангард»

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На шестой минуте первого периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Мартина Герната открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Михаил Гуляев с передач Дмитрия Злодеева и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте.
На 12-й минуте второго периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Линдена Вея вывел омичей вперёд. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сделал счёт 3:1, оформив дубль.
На четвёртой минуте третьего периода Георгий Иванов с передачи Степана Никулина сократил отставание гостей до минимума. Спустя 36 секунд Никита Кирьянов вновь сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу «Локомотива» в матче. За семь секунд до конца встречи Байрон Фрейз установил окончательный счёт в игре.
- 3 октября 2024
-
19:00
-
18:45
-
18:24
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:22
-
17:08
-
16:46
-
16:41
-
16:23
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:10
-
07:44
-
07:37