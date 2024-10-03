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«Локомотив» вошёл в топ-6 команд-лидеров КХЛ по камбэкам с «-2»

«Локомотив» вошёл в топ-6 команд-лидеров КХЛ по камбэкам с «-2»
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В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Никулин, Гернат) – 05:58 (5x4)     1:1 Гуляев (Злодеев, Холодилин) – 13:04 (5x5)     2:1 Буше (Спунер, Вей) – 31:18 (5x5)     3:1 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:00 (5x4)     3:2 Иванов (Никулин) – 43:05 (5x5)     3:3 Кирьянов – 43:41 (5x5)     3:4 Шалунов (Полунин, Кирьянов) – 57:12 (5x5)     3:5 Фрейз (А. Радулов, Берёзкин) – 59:53 (en)    

Подопечные Игоря Никитина во встрече отыгрались с 1:3. Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Локомотив» вошёл в топ-6 команд-лидеров лиги по числу камбэков с «-2».

Лидеры по данному показателю:

63 – «Металлург» (Магнитогорск);
56 – «Ак Барс»;
54 – «Торпедо»;
50 – «Салават Юлаев»;
47 – СКА, «Локомотив».

Тренеры-лидеры КХЛ по камбэкам с «-2»:
40 – Дмитрий Квартальнов;
36 – Зинэтула Билялетдинов;
35 – Олег Знарок;
32 – Владимир Крикунов, Илья Воробьёв.

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