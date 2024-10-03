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«Локомотив» вошёл в топ-6 команд-лидеров КХЛ по камбэкам с «-2»

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Подопечные Игоря Никитина во встрече отыгрались с 1:3. Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Локомотив» вошёл в топ-6 команд-лидеров лиги по числу камбэков с «-2».

Лидеры по данному показателю:

63 – «Металлург» (Магнитогорск);

56 – «Ак Барс»;

54 – «Торпедо»;

50 – «Салават Юлаев»;

47 – СКА, «Локомотив».

Тренеры-лидеры КХЛ по камбэкам с «-2»:

40 – Дмитрий Квартальнов;

36 – Зинэтула Билялетдинов;

35 – Олег Знарок;

32 – Владимир Крикунов, Илья Воробьёв.