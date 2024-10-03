Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о самочувствии

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о самочувствии
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о самочувствии после первой тренировки после операции.

«На тренировке чувствовал себя очень хорошо. Отличная работа персонала команды за последние два месяца. Так что чувствую себя хорошо, и морально, и физически», — приводит слова Сорокина журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что 29-летний вратарь перенёс операцию на спине.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01.

Материалы по теме
Фото
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин присоединился к основной группе на тренировке
Материалы по теме
«Фанаты паникуют». У российской суперзвезды НХЛ серьёзные психологические проблемы?
«Фанаты паникуют». У российской суперзвезды НХЛ серьёзные психологические проблемы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android