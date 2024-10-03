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Нападающий Лайне рассказал, почему решил отказаться от операции на колене после травмы

Нападающий Лайне рассказал, почему решил отказаться от операции на колене после травмы
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне рассказал, почему решил отказаться от операции на колене после полученной травмы в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2).

«Это был один из тех случаев, когда можно было пойти любым путём. Я не думаю, что были бы какие-либо гарантии, независимо от того, сделал бы я операцию или нет. Врачи проделали хорошую работу, объяснив весь процесс и заверив, что шансы на выздоровление очень высоки, это заставило меня чувствовать себя лучше», — приводит слова Лайне журналистка Кензи Лалонд на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в начале первого периода предсезонного матча с «Торонто» Лайне пошёл в обводку на чужой синей линии и получил удар в колено от нападающего «листьев» Седрика Пэра, после чего смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Как рассказал Лайне, форвард «Торонто» Пэр позже позвонил ему и извинился.

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