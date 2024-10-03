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Форвард СКА Арсений Грицюк ударил клюшкой в лицо игрока минского «Динамо»

Форвард СКА Арсений Грицюк ударил клюшкой в лицо игрока минского «Динамо»
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В Минске в эти минуты проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Грицюк, Никишин) – 00:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Зыков, Галенюк) – 29:06 (5x5)    

В середине первого периода нападающий СКА Арсений Грицюк ударил клюшкой в лицо игрока минского «Динамо» Джордана Гросса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода нападающий клуба с берегов Невы получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.

Напомним, в следующем матче СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября.

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