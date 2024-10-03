«Важная победа. Сами себя проверили». Никитин — о выигрыше «Локомотива» у «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» (5:3).

«Для нас важная победа, отыгрались с непростого счёта против непростой команды. Естественно, мы довольны, отреагировали солидно. По счёту второй период не получился, но я бы не сказал, что мы безобразно играли. Просто допустили удаление, и пересменка была неправильная, а Буше умеет исполнять такие вещи. Да, дали такому сопернику такое преимущество, но, с другой стороны, сами себя проверили.

Пересменке можно, конечно, учить. Если шайба у партнёра – меняйся, если у соперника – то не надо меняться. Но где-то усталость влияет, не всегда же всё по букварю, ошибки происходят, потому что кто-то устал, кто-то неправильно разобрался. Системности в наших ошибках не было, скорее, стихия такая», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.