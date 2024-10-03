Никитин рассказал, о чём просил игроков «Локомотива» перед переломным третьим периодом

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после гостевой победы над «Авангардом» (5:3) рассказал, о чём просил игроков ярославского клуба перед переломным третьим периодом. Напомним, железнодорожники выиграли третий период со счётом 4:0.

«Перед третьим периодом не было жёсткого разговора. Просто ребят настроили, что нужно делать то, о чём мы договаривались, быть последовательными. Перестраиваться не пришлось, потому что хоккей в принципе разный во втором и третьем периодах. Мы достаточно нагружали защитников соперника, чтобы они допускали ошибки», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.