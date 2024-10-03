Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Этому научить невозможно». Главный тренер «Локомотива» — о молодых талантах клуба

«Этому научить невозможно». Главный тренер «Локомотива» — о молодых талантах клуба
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после гостевой победы над «Авангардом» (5:3) прокомментировал игру молодых талантов клуба.

«Симашев у нас достаточно много играет, не только сегодня. Я бы ему не советовал обращать внимание на конкуренцию в составе «Локомотива». Его задача – каждый день выигрывать конкуренцию у самого себя, расти и получать удовольствие от занятия любимым делом. Что касается Бута, Сурина – то самое главное, что они хотят побеждать, хотят играть. Этому научить невозможно. Эти ребята – максималисты, и это им позволяет вносить искру в нашу команду», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Никитин рассказал, о чём просил игроков «Локомотива» перед переломным третьим периодом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android