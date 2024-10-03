Звягин: не хочу обидеть «Локомотив», но «Авангард» у себя забрал шансы. Всё перечеркнули

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итог домашней встречи с «Локомотивом» (3:5).

«Классные два периода от нас, очень много хороших вещей делали. Естественно, были ошибки, но придерживались плана, сделали хороший задел перед третьим периодом. А затем сами себе перечеркнули всё. Никак не хочу обидеть соперника, они сделали своё дело, но мы сами у себя забрали шансы.

Пока у меня нет объяснения тем ошибкам, которые допустили наши опытные игроки в третьем периоде. У нас было, так скажем, не более 25% плохих решений в двух первых периодах, а в третьем просто всё перевернулось. Два этих быстрых гола… Наверное, психологически ударили по ребятам, потому что потом очень много ошибок сделали, соперник завладел инициативой. При этом отмечу, что никто не опустил руки и мы могли минимум до овертайма довести игру», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.