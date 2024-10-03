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«Он за неё извинился». Главный тренер «Авангарда» — о грубой ошибке капитана Шарипзянова

«Он за неё извинился». Главный тренер «Авангарда» — о грубой ошибке капитана Шарипзянова
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Локомотива» (3:5) рассказал про ошибку защитника омичей Дамира Шарипзянова в моменте с третьим голом гостей.

«Не обобщал бы, что у Шарипзянова сейчас не идёт. Конечно, была грубая, труднообъяснимая ошибка, он за неё извинился. Дамир – один из наиболее ответственных наших ребят, мы много разговариваем в том числе и с ним. Пока от других комментариев воздержусь», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Барысом» 5 октября.

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