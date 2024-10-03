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Главный тренер «Авангарда» Звягин оценил приход нового тренера в свой штаб

Главный тренер «Авангарда» Звягин оценил приход нового тренера в свой штаб
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Локомотива» (3:5) оценил приход нового тренера в штаб «ястребов». Напомним, сегодня, 3 октября, новым тренером омичей стал Александр Завьялов.

«Александр Завьялов только сегодня прилетел, в игровой день, но много мы общались уже, целый день провели во дворце вместе. Он будет работать с защитниками, и думаю, что он ещё и меньшинство заберёт», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За свою карьеру Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В сезоне-2023/2024 возглавлял «Витязь».

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