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Звягин: за меня не надо биться! Игроки должны биться за «Авангард», болельщиков, контракты

Звягин: за меня не надо биться! Игроки должны биться за «Авангард», болельщиков, контракты
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Локомотива» (3:5) рассказал о главной мотивации, которая должна быть у омских хоккеистов.

«За меня не надо биться, это не обо мне вообще! Они должны за «Авангард» биться, за наших болельщиков, за свои семьи, контракты. Я-то тут при чём? Что за меня биться? Если у них какая-то мотивация за меня биться – ради бога. Но знаете, как Владимир Васильевич Крикунов говорил: «Пусть они хоть ненавидят меня, лишь бы сплотились, а эта ненависть их ведёт вперёд», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Барысом» 5 октября.

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