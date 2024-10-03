Главный тренер «Авангарда»: всегда говорим, что мы семья. Такая, что жизнь отдашь за брата

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Локомотива» (3:5) рассказал про взаимоотношения в омском клубе.

«Всем мил не будешь, кому-то, наверное, нравится играть за Звягина, может быть, кому-то не нравится, но здесь разговор идёт о команде, об игроках, которые должны друг друга уважать и в кровь друг за друга сражаться. Мы с первого дня говорим, что мы семья, и не дальних родственников, а таких, что жизнь отдашь, если кто-то руку поднимет на брата», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Барысом» 5 октября.