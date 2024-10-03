«Металлург» отправил три безответные шайбы в ворота ЦСКА за две минуты
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В Москве в эти минуты проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». Идёт второй период, счёт 5:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4) 0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x4) 0:3 Михайлис – 23:06 (5x5) 0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5) 0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4) 0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5) 0:7 Орехов (Козлов) – 39:53 (5x4)
В начале второго периода уральский клуб отправил три безответные шайбы в ворота ЦСКА за две минуты и семь секунд. Голы забили Валерий Орехов, Никита Михайлис и Андрей Козлов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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